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Победители фестиваля детского творчества "Добрая волна" поедут в Казань на мастер-классы

Культура
28 июня, 18:59 UTC+3 КУРСК КУРСК 28, июня. /ТАСС

Второй отборочный тур фестиваля "Добрая волна" прошел в среду на площадке Курской государственной филармонии, в нем приняли участие 80 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и музыкантов

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КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Победители второго этапа Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна", имена которых организаторы объявят в четверг вечером в Курске, отправятся на гала-концерт в Казань, где для них проведут мастер-классы и творческие встречи, сообщила журналистам гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

Второй отборочный тур фестиваля "Добрая волна" прошел в среду на площадке Курской государственной филармонии, в нем приняли участие 80 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и музыкантов.

"Прошел региональный отборочный тур, очень хорошие дети, очень сильные дети. Иногда смотришь и удивляешься их силе, их возможностям, воле к успеху. Сегодня мы объявим ребят, которые поедут на гала-концерт в Казань, он состоится 30 ноября, в его рамках пройдет много мастер-классов, много творческих встреч. Так что девиз фестиваля "Исполняй мечты" мы претворим в жизнь, исполним мечты детей, которые приедут в Казань", - сказала Хачанянц.

Жюри выбрало около 30 победителей и обладателя Гран-при в каждой номинации, их имена объявят в четверг вечером во время гала-концерта, на котором выступит посол "Доброй волны", певец Сергей Лазарев, а также учащиеся Академии популярной музыки композитора Игоря Крутого. Третий отборочный этап фестиваля состоится с 4 по 5 июля в Краснодаре. Финал, гала-концерт и награждение победителей состоятся 30 ноября в Казани.

Фестиваль "Добрая волна" ориентирован на укрепление дружеских связей между одаренными детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями, содействие их творческому развитию, а также развитие культурной благотворительности. Проводится при поддержке правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань".

В попечительский совет фестиваля входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Послы фестиваля - артисты российской эстрады Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.

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Крутой, Игорь Яковлевич Киркоров, Филипп Бедросович
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