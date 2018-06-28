В Туле показали спектакль по малоизвестной новелле Цветаевой

ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Российская актриса Алиса Гребенщикова и музыкант и актер Павел Артемьев показали в Туле спектакль-читку "Девять писем" по мотивам одноименной новеллы Марины Цветаевой. Поэтесса готовила ее к изданию на французском языке, потому произведение почти незнакомо российским читателям, сообщили ТАСС в пресс-службе творческого индустриального кластера "Октава", на базе которого в четверг был показан спектакль.

"Постановка, в которой играют Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, представляет собой размышление о становлении Марины Цветаевой как мастера эпистолярного жанра. В основе пьесы легла новелла "Девять писем", которую сама Цветаева готовила к изданию на французском языке и создавала по собственной переписке с Абрамом Вишняком - управляющим делами небольшого книгоиздательства "Геликон". Оно образовалось в 1918 году в Москве, а в сентябре 1921 года возобновило свою деятельность в Берлине", - сказали в пресс-службе.

Показ спектакля организован при поддержке Дома-музея Марины Цветаевой бесплатно для зрителей, режиссером-постановщиком выступила Алиса Гребенщикова. "Новелла "Девять писем" Цветаевой - редкая, на русском языке есть только черновики и переводы других людей. Книгу издал Дом-музей Марины Цветаевой в 1999 году, тогда же я ее и купила. Несколько лет назад началось мое сотрудничество с Музеем Цветаевой, первое, что мне предложила сделать директор Елена Жук - подготовить театральную постановку для акции "Ночь в музее" в 2016 году", - цитирует пресс-служба Гребенщикову.

В последующие годы, по словам Алисы Гребенщиковой, спектакль был показан в рамках ее авторского цикла "Амазонки поэзии" в Третьяковской галерее на Крымском Валу и на открытии Московской книжной ярмарки на Красной площади.

Творческий индустриальный кластер "Октава" - совместный проект госкорпорации "Ростех", корпорации "ВСМПО-АВИСМА", реализуется при поддержке правительства Тульской области.