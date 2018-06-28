В Суздале открылся фестиваль Alma mater Дениса Мацуева

СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Alma mater Дениса Мацуева в четверг вечером открылся в Суздале (Владимирская область) гала-концертом с участием выпускников и воспитанников школы "Новые имена", передает корреспондент ТАСС.

"Суздаль для нас - это действительно наша alma mater, как мы и назвали этот фестиваль, потому что мы благодарны Суздалю, благодарны Иветте Николаевне Вороновой (основателю фонда "Новые имена" - прим. ТАСС), благодарны всем тем великим педагогам, которые здесь повышали наше мастерство на протяжении долгих-долгих лет. <…> Здесь рождалась наша команда. Здесь рождалось удивительное поколение, которое сейчас прославляет русскую исполнительскую школу во всем мире", - сказал журналистам Мацуев.

На территории Суздальского Кремля вместе с губернатором Владимирской области Светланой Орловой Мацуев вручил стипендии фонда "Новые имена" восьми талантливым детям. В рамках фестиваля Alma mater 29 июня в Суздале также пройдет концерт камерной музыки, местом проведения которого станет Крестовая палата кремля. Фестиваль станет одним из центральных событий проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу".

Участниками сегодняшнего концерта стали выпускники школы "Новые имена", звезды мировой музыкальной сцены, включая Дениса Мацуева (фортепиано), Анну Самуил (вокал), Гайка Казазяна (скрипка), Александра Бузлова (виолончель), Екатерину Корнишину (флейта), Игоря Федорова (кларнет), Александра Малофеева (фортепиано), Айдара Гайнуллина (баян), Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные). К звездным солистам присоединились юные музыканты - Александра Довгань (фортепиано), Матвей Блюмин (скрипка), Тимофей Яхнов (гобой), Даниил Гулевич (ударные), Игорь Сендеров (саксофон). В программе также будет участвовать Владимирский Губернаторский оркестр под управлением Артема Маркина.

"Безусловно, уже сейчас можно говорить, что мы эту точку [Суздаль] застолбили в нашем графике непростом, и, конечно, мы будем расширять этот фестиваль. Уже завтра будет концерт камерной музыки здесь, в Палатах. Эти ребята будут играть в разных ансамблях - это наше любимое детище "Новых имен" - это ансамбли, это трио, это квартеты, это дуэты", - добавил Мацуев, отметив, что идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в суздальском кремле состоялся грандиозный гала-концерт, посвященный 25-летию школы "Новые имена".

"Новые имена" в Суздале

Летняя творческая школа "Новые имена" в Суздале ежегодно собирает юных музыкантов, художников, архитекторов, поэтов, сочетая их углубленную профессиональную подготовку и активный оздоровительный отдых. За годы работы школа приняла свыше 8 тыс. молодых дарований из России и из-за рубежа.

В рамках проекта в Суздале проводились круглые столы ЮНЕСКО, в 2003 году школе "Новые имена" был присвоен статус международных курсов ЮНЕСКО по художественному образованию.