Гран-при фестиваля "Добрая волна" в Курске получил юный пианист Николай Попов

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Гран-при второго этапа Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна", завершившегося в четверг в Курске, получил юный музыкант Николай Попов, учащийся по классу фортепиано инклюзивного отделения местной детской школы искусств имени Свиридова, передает корреспондент ТАСС с гала-концерта на площадке Курской государственной филармонии, где наградили победителей.

Гран-при фестиваля получил Николай Попов, также победивший в номинации "Игра на инструменте" в возрастной группе от 13 до 16 лет. Попов учится по классу фортепиано в муниципальной детской школе искусств №1 имени Георгия Свиридова, в 2015 год он стал лауреатом I степени VI Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса незрячих музыкантов-исполнителей.

"Хочу пожелать всем участникам и победителям фестиваля "Добрая волна" удачи, а Игорю Крутому - спасибо за этот фестиваль, а также поклон всем, кто его организовывает", - обратился к зрителям посол "Доброй волны" российский певец Сергей Лазарев, который исполнил несколько своих песен, в том числе "You Are The Only One", с которой представлял Россию на Евровидении в 2016 году.

Около 30 участников благотворительного фестиваля "Добрая волна" получили дипломы за призовые места и специальные призы.

Второй отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" прошел в среду в Курске среди порядка 80 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и музыкантов на площадке Курской государственной филармонии. Третий отборочный этап фестиваля состоится с 4 по 5 июля в Краснодаре. Финал мероприятия, гала-концерт и награждение победителей состоятся 30 ноября в Казани.

О фестивале

Фестиваль "Добрая волна", ориентированный на укрепление дружеских связей одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, содействие их творческому развитию, а также развитие культурной благотворительности проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань".

В попечительский совет фестиваля входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Послы фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.