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Умер писатель-фантаст Харлан Эллисон

Культура
29 июня, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Он ушел из жизни в 84 года

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ТАСС, 29 июня. Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, написавший сценарий к серии "Город на краю вечности" ("The City on the Edge of Forever") телесериала "Звездный путь" (Star Trek), скончался в четверг в Калифорнии на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на супругу писателя сообщается на официальном сайте франшизы.

"С печалью мы сообщаем об уходе легенды Star Trek Харлана Эллисона. Эллисон, которому в прошлом месяце исполнилось 84 года, умер сегодня утром в своем доме в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Харлан Эллисон родился 27 мая 1934 года в Кливленде (штат Огайо). Среди его работ - удостоенные различных премий рассказы "У меня нет рта, но я должен кричать", "Джеффти пять лет" (1977), а также сценарий к фильму "Я, робот" (I, Robot, 1994) по мотивам произведений американского писателя Айзека Азимова.

"Звездный путь" - американская научно-фантастическая франшиза, которая включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод оригинального сериала был показан в 1966 году. Эпизод "Город на краю вечности" неоднократно включали в свои рейтинги многие авторитетные издания.

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