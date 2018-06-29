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Голодец: определены участки для создания во Владивостоке культурного и музейного центров

Культура
29 июня, 3:47 дата обновления: 29 июня, 4:26 UTC+3

Отмечается, что на острове Русский возведут новое хореографическое училище

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Участки земли под размещение во Владивостоке музейного и культурного центров определены. Один из них разместится в материковой части города, второй - на острове Русский. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В марте этого года в послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил необходимость создания культурных и театральных центров в регионах страны. Одним из первых городов, где должны появиться такие комплексы, должен стать Владивосток.

"Мы определились с землей, это Аксаковская (улица в центральной части Владивостока - прим. ТАСС) - бывшее задание ДВФУ, и вторая - на острове Русский, земля пограничная с ДВФУ (кампусом университета - прим. ТАСС), что даст дополнительное развитие. Речь шла о том, что [на острове Русский] будет возведено новое хореографическое училище, появятся возможности для музыкального образования, высшего и среднеспециального, появится новый филармонический зал", - сообщила Голодец.

Вице-премьер подчеркнула, что финансирование создания центров будет вестись за счет частных инвестиций. "Это будут частные вложения, они уже выделены. Это будут серьезные суммы, чтобы реализовать этот проект", - сообщила Голодец, не раскрывая того, кто стал инвестором проекта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья, музейный комплекс должен объединить под одной крышей филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея искусств народов Востока, а также выставочный зал для Приморской картинной галереи и вспомогательные помещения. Театральный комплекс должен объединить все необходимое для организации театрального и музыкального образования.

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