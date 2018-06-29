Посвященные искусству столичного метро марки вышли в почтовое обращение

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре марки из серии "Монументальное искусство Московского метрополитена" вышли в почтовое обращение 29 июня. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Почты России".

"Первые марки серии посвящены мозаичному искусству. Почтовые марки размером 5037 мм, номиналом 40 рублей, изданные тиражом по 105 тыс. экземпляров каждая, поступили в продажу в отделения "Почты России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на марках изображены мозаики С. В. Горяева "Церковь св. Трифона" на станции "Марьина роща", З. К. Церетели "Победа в войне 1812 г." на станции "Парк Победы", П. Д. Корина "Александр Невский" на "Комсомольской", а также А. А. Дейнеки "Сутки советского неба" на "Маяковской".

В пресс-службе добавили, что к выпуску марок изготовлены художественная обложка, тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы.