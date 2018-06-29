Алексей Серебряков отказался от съемок в фильме "Кома"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Актер Алексей Серебряков отказался от съемок в фильме режиссера Никиты Аргунова "Кома". О причинах своего решения известный артист рассказал в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Серебряков вместе с Риналем Мухаметовым сыграет ключевую роль в ленте продюсера Сарика Андреасяна, бюджет которой превышает 350 млн рублей.

"Я снялся два дня и потом вынужден был извиниться и отказаться, потому что все это вызывало у меня большие сомнения, и по срокам мне совсем не подходило", - сказал он ТАСС, уточнив, что это было два года назад. После двух дней съемок, по словам актера, его "держали на коротком поводке", и он "вынужден был отказываться от других проектов".

Серебряков хорошо известен зрителям по ролям в фильмах "9 рота", "Груз 200", "Афганский излом", "Фанат", "Левиафан", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", сериалам "Бандитский Петербург 2: Адвокат", "Доктор Рихтер" и др.