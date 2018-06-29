Прощание с поэтом Андреем Дементьевым проходит в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прощание с поэтом Андреем Дементьевым началось в Зале им. П. И. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с поэтом пришли почитатели его таланта, у центрального входа в зал выстроилась многометровая очередь.

Гроб с телом поэта установлен на сцене в окружении букетов из белых роз и хризантем. Здесь же установлены венки. На плазменных экранах транслируются видеоролики, где поэт декламирует свои стихи.

После гражданской панихиды состоится отпевание Дементьева в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион.

Похоронят поэта на Кунцевском кладбище в Москве.

О поэте

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки.

Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Среди популярных сборников - "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи также созданы десятки песен, в числе которых "Яблоки на снегу", "Баллада о матери", "Лебединая верность" и др.

С 1981 года по 1992 год Дементьев был главным редактором журнала "Юность". С 1997 года по 2001 год - шефом бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке.

В течение многих лет он принимал участие в деятельности общественных организаций: был заместителем председателя Комитета защиты мира, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, председателем правления Фонда реставрации старой Москвы. С 2008 года Дементьев был членом Общественной палаты. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), Ленина (1988), Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1984), "Знак Почета" (1970).