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Пиратские копии сериала "Мост" удалили со 166 ресурсов

Культура
29 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ожидается удаление копий еще с пяти сайтов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор добился удаления пиратских копий российского сериала "Мост" со 166 интернет-ресурсов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям сериала направлены в адрес владельцев 175 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии сериала удалены с 166 страниц сайтов, ожидается удаление еще с пяти", - говорится в сообщении.

Остальные четыре интернет-ресурса, которые не удалили пиратские копии фильма, блокируются операторами связи.

Сериал "Мост" - адаптация шведского-датского детектива "Мост" (Broen/Bron) - с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым в главных ролях вышел на экраны в конце мая 2018 года.

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