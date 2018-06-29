Пиратские копии сериала "Мост" удалили со 166 ресурсов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор добился удаления пиратских копий российского сериала "Мост" со 166 интернет-ресурсов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям сериала направлены в адрес владельцев 175 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии сериала удалены с 166 страниц сайтов, ожидается удаление еще с пяти", - говорится в сообщении.

Остальные четыре интернет-ресурса, которые не удалили пиратские копии фильма, блокируются операторами связи.

Сериал "Мост" - адаптация шведского-датского детектива "Мост" (Broen/Bron) - с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым в главных ролях вышел на экраны в конце мая 2018 года.