В Москве пройдет выставка к юбилею Маяковского

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского, пройдет в Доме Остроухова в Трубниках в Москве. Экспозиция представляет собой своеобразный микроблог поэта, многие экспонаты посетители увидят впервые, сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. Даля в пятницу.
"С 24 июля по 10 октября 2018 года пройдет выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас". В год 125-летия со дня рождения В. В. Маяковского Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля приглашает совершить выставочное путешествие вместе с поэтом по земному шару. С 1922 по 1929 год Маяковский девять раз выезжал за пределы Советского Союза, неоднократно бывал в Париже, Берлине и других европейских городах. Поэт мечтал совершить кругосветное путешествие, но самой длительной поездкой оказалась поездка в 1925 году в Америку", - рассказали в пресс-службе.
Свои впечатления от поездок Маяковский фиксировал в стихах, очерках, статьях и докладах. "Такое подробное описание путешествий сравнимо с современными travel-блогами", - отметили в музее. Экспозиция, которая откроется в Доме Остроухова в Трубниках, будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов.
"Таким образом, зрителю предлагается "путешествие" по Европе и Америке с возможностью взглянуть на мир глазами Маяковского и из его времени, оценить его политические и эстетические взгляды, гражданскую позицию и, конечно, увидеть его как человека - с его личными вкусами, предпочтениями, переживаниями, наконец, трагедией 14 апреля 1930 года", - пояснили в пресс-службе.
Посетители смогут увидеть редко экспонируемую переписку Маяковского из закрытой части Российского государственного архива литературы и искусства; фотографии и открытки, привезенные поэтом из путешествия по Америке из фондов Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Часть экспонатов будет представлена впервые.
"В рамках выставки состоится творческий вечер Вениамина Смехова, пройдут кураторские показы и пешеходные экскурсии по Москве Маяковского, тематические лекции от ведущих специалистов по творчеству Маяковского и популярных travel-блогеров, будут подготовлены детские программы и мастер-классы, пройдут фестивали, посвященные культуре и искусству Германии и Мексики 1920-х годов", - рассказали в музее.
На открытии выставки проект "Тогда" представит сценарий-эскиз А. Крученых "Рождение и смерть Лефа". Показ пройдет под живой аккомпанемент Сергея Летова, который напишет музыку специально к этому сценарию. Сергей Летов - саксофонист, импровизатор, основатель духового ансамбля "Три О", участник "Поп-механики" Сергея Курехина.
Партнерами выставки выступили Государственный музей В. В. Маяковского, Российский государственный архив литературы и искусства, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный архив Российской Федерации, Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Мультимедиа Арт Музей.