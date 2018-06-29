В Москве пройдет выставка к юбилею Маяковского

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского, пройдет в Доме Остроухова в Трубниках в Москве. Экспозиция представляет собой своеобразный микроблог поэта, многие экспонаты посетители увидят впервые, сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. Даля в пятницу.

"С 24 июля по 10 октября 2018 года пройдет выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас". В год 125-летия со дня рождения В. В. Маяковского Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля приглашает совершить выставочное путешествие вместе с поэтом по земному шару. С 1922 по 1929 год Маяковский девять раз выезжал за пределы Советского Союза, неоднократно бывал в Париже, Берлине и других европейских городах. Поэт мечтал совершить кругосветное путешествие, но самой длительной поездкой оказалась поездка в 1925 году в Америку", - рассказали в пресс-службе.

Маяковский как блогер-путешественник

Свои впечатления от поездок Маяковский фиксировал в стихах, очерках, статьях и докладах. "Такое подробное описание путешествий сравнимо с современными travel-блогами", - отметили в музее. Экспозиция, которая откроется в Доме Остроухова в Трубниках, будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов.

"Таким образом, зрителю предлагается "путешествие" по Европе и Америке с возможностью взглянуть на мир глазами Маяковского и из его времени, оценить его политические и эстетические взгляды, гражданскую позицию и, конечно, увидеть его как человека - с его личными вкусами, предпочтениями, переживаниями, наконец, трагедией 14 апреля 1930 года", - пояснили в пресс-службе.

Посетители смогут увидеть редко экспонируемую переписку Маяковского из закрытой части Российского государственного архива литературы и искусства; фотографии и открытки, привезенные поэтом из путешествия по Америке из фондов Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Часть экспонатов будет представлена впервые.

Вечер Смехова и мастер-классы

"В рамках выставки состоится творческий вечер Вениамина Смехова, пройдут кураторские показы и пешеходные экскурсии по Москве Маяковского, тематические лекции от ведущих специалистов по творчеству Маяковского и популярных travel-блогеров, будут подготовлены детские программы и мастер-классы, пройдут фестивали, посвященные культуре и искусству Германии и Мексики 1920-х годов", - рассказали в музее.

На открытии выставки проект "Тогда" представит сценарий-эскиз А. Крученых "Рождение и смерть Лефа". Показ пройдет под живой аккомпанемент Сергея Летова, который напишет музыку специально к этому сценарию. Сергей Летов - саксофонист, импровизатор, основатель духового ансамбля "Три О", участник "Поп-механики" Сергея Курехина.

Партнерами выставки выступили Государственный музей В. В. Маяковского, Российский государственный архив литературы и искусства, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный архив Российской Федерации, Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Мультимедиа Арт Музей.