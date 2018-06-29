Одну из улиц Твери назовут именем поэта Андрея Дементьева

ТАСС, 29 июня. Имя поэта, уроженца Твери Андрея Дементьева будет присвоено одной из улиц города, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии прощания с поэтом, которая в пятницу состоялась в киноконцертном зале имени Чайковского в Москве.

"Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве - это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам - участникам конкурса "Зеленый листок". Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича", - сказал Руденя.

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, на церемонию прощания с поэтом в Москву из Твери приехали более 120 человек.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

По инициативе Дементьева в 2013 году в Твери был открыт первый в стране Дом поэзии, который стал признанным центром развития поэтического творчества, сохранения традиций отечественной культуры. Поэт скончался 26 июня на 90-м году жизни в Москве.