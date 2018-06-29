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Одну из улиц Твери назовут именем поэта Андрея Дементьева

Культура
29 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Поэт скончался 26 июня в Москве на 90-м году жизни

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ТАСС, 29 июня. Имя поэта, уроженца Твери Андрея Дементьева будет присвоено одной из улиц города, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии прощания с поэтом, которая в пятницу состоялась в киноконцертном зале имени Чайковского в Москве.

"Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве - это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам - участникам конкурса "Зеленый листок". Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича", - сказал Руденя.

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, на церемонию прощания с поэтом в Москву из Твери приехали более 120 человек.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

По инициативе Дементьева в 2013 году в Твери был открыт первый в стране Дом поэзии, который стал признанным центром развития поэтического творчества, сохранения традиций отечественной культуры. Поэт скончался 26 июня на 90-м году жизни в Москве.

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