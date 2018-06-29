Народный артист СССР Александр Дмитриев стал дирижером-лауреатом Петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист СССР Александр Дмитриев стал пожизненным дирижером-лауреатом Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Такое распоряжение подписал художественный руководитель Филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба этой концертной организации.

Накануне Александр Дмитриев в Большом зале Филармонии дал свой заключительный концерт на посту художественного руководителя и главного дирижера Академического филармонического оркестра, с которым он творчески связан вот уже 41 год.

"В крупнейших оркестрах мира существует традиция отмечать особые заслуги перед коллективом своего главного дирижера в тот момент, когда он завершает работу с оркестром в этом качестве. В таких случаях в знак признательности музыкантов и в благодарность за многолетнее сотрудничество оркестр присуждает уходящему с поста главному дирижеру почетное звание "дирижер-лауреат", - говорится в распоряжении, подписанном художественным руководителем филармонии. Дмитриев стал первым обладателем этого пожизненного звания.

Такой знак внимания стал настоящим сюрпризом для 83-летнего маэстро, который, как ранее предполагалось, собирался продолжить сотрудничество с Академическим филармоническим оркестром в качестве приглашенного дирижера.

С важной жизненной вехой петербургского маэстро поздравил министр культуры России Владимир Мединский, отметивший, что годы работы Александра Дмитриева с оркестром стали настоящей эпохой в жизни коллектива, и дирижеру "удалось вывести оркестр на новый уровень, добиться широкого признания как в России, так и за рубежом". "Александр Сергеевич, мы высоко ценим ваш многолетний подвижнический труд, ваш вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Уверен, что накопленный богатейший опыт, помноженный на незаурядную созидательную энергию и трудоспособность, будет всегда востребован в профессиональной среде", - говорится в телеграмме министра.

Признанный мастер петербургской дирижерской школы, Александр Дмитриев является лауреатом Государственной премии России, кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В нынешнем году Александр Дмитриев награжден премией правительства Санкт-Петербурга "За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры". Дирижер, воспитавший целую плеяду профессионалов, продолжит педагогическую деятельность в Санкт-Петербургской консерватории.