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Аронофски попросил привезти балет "Нуреев" в Нью-Йорк

Культура
30 июня, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам американского режиссера, это был один из лучших балетов, который он видел за последние годы

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Американский кинорежиссер Даррен Аронофски заявил, что впечатлен балетом Большого театра "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, и призвал труппу посетить с гастролями Нью-Йорк.

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"Браво! Я только что видел "Нуреева" Кирилла Серебренникова. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью-Йорк", - написал режиссер в пятницу в Facebook.

Он добавил, что, по его мнению, это сделает "многих людей счастливыми". Запись была сделана на русском языке.

Премьера балета "Нуреев" на музыку Ильи Демуцкого в режиссуре и сценографии Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря 2017 года. Предварительная продажа билетов на спектакли вызвала ажиотаж, который в немалой степени был подогрет "делом Серебренникова", помещенного под домашний арест по обвинению в организации мошенничества.

Последние показы "Нуреева" состоялись 26, 27 и 28 июня, однако Аронофски не уточнил, в какой день он посетил театр. Ранее в СМИ появилась информация о том, что режиссер приехал в Москву на чемпионат мира по футболу, однако сам он не подтверждал эту информацию.

Даррен Аронофски среди прочего снял фильмы "Черный лебедь" (Black Swan, 2010), "Реквием по мечте" (Requiem for a Dream, 2000) и "Пи" (Pi, 1997).

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