Умер мультипликатор Хихус

ТАСС, 30 июня. Российский художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус, скончался в возрасте 50 лет. Об этом в субботу сообщил друг покойного, писатель Сергей Кузнецов.

"Легкого тебе пути и чистого света. Но нам будет тебя не хватать, дорогой", - написал Кузнецов в Facebook.

Павел Сухих родился 3 марта 1968 года. Он является одним из основателей международного фестиваля комиксов "КомМиссия". Среди его работ - комикс "Как я похудел на 21 грамм" и мультфильм "Человек в пенсне" из анимационного цикла "Рассказы А. П. Чехова".