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Умер мультипликатор Хихус

Культура
30 июня, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Художник-мультипликатор, чье настоящее имя Павел Сухих, ушел из жизни в 50 лет

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ТАСС, 30 июня. Российский художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус, скончался в возрасте 50 лет. Об этом в субботу сообщил друг покойного, писатель Сергей Кузнецов.

"Легкого тебе пути и чистого света. Но нам будет тебя не хватать, дорогой", - написал Кузнецов в Facebook.

Павел Сухих родился 3 марта 1968 года. Он является одним из основателей международного фестиваля комиксов "КомМиссия". Среди его работ - комикс "Как я похудел на 21 грамм" и мультфильм "Человек в пенсне" из анимационного цикла "Рассказы А. П. Чехова".

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