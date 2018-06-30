Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 200 тыс. человек посетили фестиваль "Уральская ночь музыки" в Екатеринбурге

Культура
30 июня, 13:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня /ТАСС

В рамках фестиваля выступили более 2 тыс. музыкантов из 23 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня /ТАСС/. Около 200 тыс. человек посетили крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night ("Уральская ночь музыки"), который прошел в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Зрителями четвертой "Уральской ночи музыки" стали около 200 тыс. человек. Мероприятие прошло без происшествий", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram отметил, что "бренд "Ночи музыки" обязательно должен развиваться".

Улетел в командировку в Москву. Смотрю фотографии с грандиозной «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге, и жалею, что не смог побывать на мероприятии в этом году. За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона. С балкона оперного театра поют арии. В трамваях читают рэп. Весь центр города превращается в одну большую концертную площадку. Бренд «Ночи музыки» обязательно должен развиваться. Это уже одна из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области, всего Урала. Думаю, для власти здесь самая правильная позиция — не мешать, а где попросят — оказать возможную поддержку. Конечно, в следующем году нужно будет заранее подумать о мерах безопасности, но сделать это надо осторожно, чтобы не нарушить уникальный свободный дух фестиваля. Очень здорово, что музыкальная культура на Урале так бурно развивается. Организаторы «Ночи музыки» — молодцы. Екатеринбург, ты супер.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона <…> Это уже одна из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области, всего Урала. Думаю, для власти здесь самая правильная позиция - не мешать, а где попросят - оказать возможную поддержку", - написал глава региона.

На фестивале выступили более 2 тыс. музыкантов из 23 стран. В списке хедлайнеров - Эмир Кустурица, Иван Дорн, Нейромонах Феофан, Сергей Трофимов, Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, Триагрутрика, Nastya Kudry. Площадками фестиваля стали более 100 объектов в центре города - рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек, прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Персоны
Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Власти опровергли введение "налога на дождь" в Пермском крае
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Правительство ФРГ не комментирует сообщения о планах вывода американских войск
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости