Около 200 тыс. человек посетили фестиваль "Уральская ночь музыки" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня /ТАСС/. Около 200 тыс. человек посетили крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night ("Уральская ночь музыки"), который прошел в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Зрителями четвертой "Уральской ночи музыки" стали около 200 тыс. человек. Мероприятие прошло без происшествий", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram отметил, что "бренд "Ночи музыки" обязательно должен развиваться".

Улетел в командировку в Москву. Смотрю фотографии с грандиозной «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге, и жалею, что не смог побывать на мероприятии в этом году. За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона. С балкона оперного театра поют арии. В трамваях читают рэп. Весь центр города превращается в одну большую концертную площадку. Бренд «Ночи музыки» обязательно должен развиваться. Это уже одна из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области, всего Урала. Думаю, для власти здесь самая правильная позиция — не мешать, а где попросят — оказать возможную поддержку. Конечно, в следующем году нужно будет заранее подумать о мерах безопасности, но сделать это надо осторожно, чтобы не нарушить уникальный свободный дух фестиваля. Очень здорово, что музыкальная культура на Урале так бурно развивается. Организаторы «Ночи музыки» — молодцы. Екатеринбург, ты супер. Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 29 Июн 2018 в 10:41 PDT

"За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона <…> Это уже одна из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области, всего Урала. Думаю, для власти здесь самая правильная позиция - не мешать, а где попросят - оказать возможную поддержку", - написал глава региона.

На фестивале выступили более 2 тыс. музыкантов из 23 стран. В списке хедлайнеров - Эмир Кустурица, Иван Дорн, Нейромонах Феофан, Сергей Трофимов, Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, Триагрутрика, Nastya Kudry. Площадками фестиваля стали более 100 объектов в центре города - рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек, прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек.