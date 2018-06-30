Россия представила восемь фильмов на кинофестивале в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 30 июня. /ТАСС/. Россия впервые за последние годы представлена сразу восьмью картинами на международном кинофестивале в Карловых Варах, проходящем в 53 раз. Это включенные в конкурсные секции полнометражные и короткометражные фильмы, рассказали ТАСС в субботу в пресс-центре фестиваля.

"Российское участие в нынешнем фестивале очень значительно - восемь фильмов, созданных в РФ или совместно с другими странами, - отметили в пресс-центре. - В последние годы российский кинематограф в Карловых Варах, как правило, был представлен двумя-тремя лентами".

Между тем, постоянными участниками карловарского фестиваля до начала 90-х годов ХХ века были картины советских режиссеров, снятые на Мосфильме или Ленфильме.

"В этом году на фестивале пройдет ретроспективный показ советского черно-белого фильма "Летят журавли", снятого режиссером Михаилом Калатозовым в жанре военной драмы в 1957 году. Запланированы два просмотра произведения, относящегося к классике мирового кинематографа", - сказали эксперты.

Между тем, в течение двух дней работы фестиваля на его площадках уже прошли четыре показа российских фильмов. Это картины: "Профайл" режиссера Тимура Бекмамбетова, "Довлатов" - режиссера Алексея Германа-младшего, "Хрусталь" - режиссера Дарьи Жук и "Правительственное здание" совместного производства Австрии и РФ режиссера Гервига Вайзера.

В основной конкурс фестиваля, в который включены 12 художественных фильмов, вошла лента "Подбросы" российского режиссера Ивана Твердовского. "Ее показы для международного жюри, которое определит победителя киносмотра, и зрителей пройдут 4, 5 и 7 июля", - отметили в пресс-центре.

В фестивальной секции "К Востоку от Запада" нашу страну представляют картины: "Глубокие реки" режиссера Владимира Битокова, "Сулейман гора" - Елизаветы Стишовой и "Хрусталь" - Дарьи Жук. Лента "Профайл" Тимура Бекмамбетова задействована в секции "Особый взгляд", а в секции "Горизонты" - фильмы "Лето" Кирилла Серебренникова и "Довлатов" Алексея Германа-младшего. В секцию "Воображение", где сосредоточены произведения экспериментального кино, включен короткометражный фильм "Правительственное здание" режиссера Гервига Вайзера.

О фестивале

Фестиваль заканчивается в будущую субботу. Традиционно он привлекает десятки кинозвезд, сотни режиссеров, сценаристов и продюсеров со всех континентов. Ежегодно его показы посещают не менее 10 тыс. поклонников современного кинематографа.

Ежедневно для участников и гостей фестиваля проходят музыкальные концерты в городском театре и на нескольких сценах под открытым небом в туристическом центре. Первый из них был посвящен творчеству ушедшего из жизни в апреле 2018 года чешского и американского кинорежиссера и сценариста Милоша Формана. Популярные мелодии из его фильмов прозвучали в исполнении Чешского национального симфонического оркестра.

Кинофестиваль в Карловых Варах ведет свою историю с 1946 года и является одним из старейших в Европе.