Медведев поздравил писателя Александра Курляндского с 80-летием

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Курляндского с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"На ваших мультфильмах выросло не одно поколение зрителей, которые и сегодня с удовольствием смотрят их со своими детьми и внуками", - говорится в сообщении. Курлядский - один из авторов мультфильмов "Ну, погоди!", "Баба-яга против!", "Возвращение блудного попугая".

Премьер подчеркнул, что Курляндского в России любят миллионы детей и взрослых за его юмористические рассказы и серьезные произведения.

Александр Курляндский, член Союза кинематографистов РФ, заслуженный деятель искусств РФ. Родился 1 июля 1938 года в Москве. С середины 1960-х годов профессионально занимается литературной деятельностью. Сотрудничал с журналами "Крокодил" и "Юность", "Литературной газетой".

Автор сказочных повестей "Последний чемпион Земли" и "Ну, погодите, или двое на одного", романа "Тайна кремлевских подземелий (хроника невероятных событий)", пародийного произведения "Тринадцатая ножка Буша". Выпустил развивающий учебник для начальной школы "Кеша и его друзья в поисках клада".