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Народная артистка РФ Татьяна Пилецкая отмечает 90-летний юбилей

Культура
2 июля, 1:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Актриса продолжит играть в театре "Балтийский дом", а 7 сентября исполнит главную роль в премьерном спектакле "Ма-Мурэ"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Актриса театра-фестиваля "Балтийский дом" народная артистка России Татьяна Пилецкая обещает почитателям немало встреч в новом сезоне, в преддверии которого она встретит в понедельник 90-й день рождения. По этому случаю, как сообщили ТАСС в пресс-службе, на дачу к юбиляру собираются приехать с цветами и поздравлениями коллеги по театру.

Начало нового сезона, 7 сентября, будет ознаменовано премьерой спектакля "Ма-Мурэ" по романтической комедии французского писателя Жана Сарман, где Татьяна Львовна сыграет главную роль.

"Татьяна Пилецкая - образец русской женщины-актрисы. Ей 90 лет, а она танцует, поет, играет и со сцены не уходит, очень работоспособная, просто трудоголик. В свои такие мощные годы она выглядит просто роскошно. Я с ней в первый раз вышел на сцену еще в 1966 году, и до сих пор мы дружны и понимаем друг друга", - рассказал ТАСС о своей коллеге ветеран труппы народный артист России Роман Громадский.

По словам актера, Татьяна Львовна "пользуется уважением буквально всей труппы, его все очень любят за ее театральные способности ну и за прекрасные человеческие качества". Своим творческим оптимизмом она служит примером всему коллективу. "И поэтому кроме огромного уважения к ней профессионального я больше ничего и не могу прибавить", - заключил Громадский.

В честь юбилея актрисы весь сентябрь в "Балтийском доме" будет посвящен ее творчеству. Зрители смогут увидеть спектакли с ее участием: "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона, "Театральный роман" Михаила Булгакова и "Шерлок Холмс" Артура Конан Дойля. Юбилейный вечер, на котором соберутся ее друзья и коллеги, пройдет 21 сентября.

Звезда театра и кино

Уже более полувека работает Пилецкая в театре "Балтийский дом" (бывший Театр имени Ленинского комсомола), став за эти десятилетия одной из легендарных личностей театрального Петербурга. Первой большой ее работой на сцене стала роль Роксаны в спектакле режиссера Павла Хомского по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Спектакль имел такой успех, что был сыгран более 600 раз.

Как киноактриса она прославилась ролью карьеристки Тани Огневой в фильме "Разные судьбы". Картину продолжают показывать по телевидению спустя 50 лет со дня ее выхода на экран. Заметными стали ее работы в картинах "Княжна Мери", "Олеко Дундич", "Зеленая карета", "Прощание с Петербургом", "Сильва", "Жизнь Берлиоза", "В старых ритмах".

Однако основная творческая судьба Пилецкой сложилась на театральной сцене: Дженни-Малина в "Трехгрошовой опере", Миледи в "Трех мушкетерах", Огудалова в "Бесприданнице", Анна Андреевна в "Ревизоре" - это лишь небольшая часть образов, сыгранных актрисой.

Ветеран труппы Татьяна Пилецкая остается ведущей актрисой "Балтийского дома". Сейчас все ее мысли сосредоточены на новой работе в спектакле "Ма-Мурэ", где ей душевно близка ее героиня. Это почти сказочная история о том, как поразительно и неожиданно молодеет человек, пронесший сквозь долгую и тяжелую жизнь свет своей единственной любви.

Актриса - лауреат высшей театральной премии города "Золотой софит" в номинации "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".

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