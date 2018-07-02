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Мультфильм "Суперсемейка 2" третью неделю лидирует в российском прокате

Культура
2 июля, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Анимационная картина рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью

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© EPA/PIXAR HANDOUT

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фантастический мультфильм "Суперсемейка 2" третью неделю подряд занимает первое место по кассовым сборам в России и СНГ. С 28 июня по 1 июля лента собрала 87,2 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Мультфильм, снятый Брэдом Бердом, вышел в российский прокат 14 июня. Он рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью. Первая часть, также созданная Бердом, вышла в 2004 году.

Второе место вторую неделю подряд занимает криминальная комедия "8 подруг Оушена", премьера которой в России состоялась 21 июня. Режиссер картины - Гэри Росс, в главных ролях снялись такие актрисы, как Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшет и Хелена Бонем Картер. С 28 июня по 1 июля картина собрала 70,2 млн рублей.

Третье место заняла американская комедия "Ты водишь!". Фильм рассказывает о пятерых друзьях, которые с первого класса играют в собственную версию детской игры кошки-мышки. Премьера в России состоялась 28 июня, за это время картина собрала 64,1 млн рублей.

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