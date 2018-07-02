Фильм "Мир Юрского периода 2" остается лидером проката в США вторую неделю

ТАСС, 2 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Лидером по продажам билетов в кинотеатрах США вторую неделю остается картина "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) режиссера Хуана Антонио Байона. Пятая лента франшизы "Парк Юрского периода" собрала еще $60 млн, что 60% меньше, чем за первую неделю.

В результате на рынке США "Мир Юрского периода 2" заработал уже $265 млн, а с учетом сборов за пределами Северной Америки – в $932,4 млн. На американском кинорынке только 20 фильмам удавалось сохранять столь высокий уровень зрительского интереса на второй неделе показа.

На второй позиции рейтинга анимационный фильм Суперсемейка 2" (Incredible 2) компании Walt Disney со сборами $45,5 млн. За три недели показов мультфильм собрал в США $439,7 млн, всемирные сборы достигли $646,8 млн.

Фильм "Убийца 2: Против всех" (Sicario: Day of the Soldado) с Джошом Бролиным и Бенисио Дель Торо в главных ролях не сумел выбиться в лидеры кассовых сборов минувшей недели. За первые четыре дня он собрал $19 млн и оказался на третьей позиции рейтинга. Однако лента обошла своего предшественника - криминальный триллер "Убийца" (Sicario, 2015), который собрал за дебютную неделю $12,1 млн. Один из продюсеров "Убийцы 2" Трени Лакинбил уже объявил, что идет работа над третьим фильмом франшизы.

Вышедшая на экраны США на минувшей неделе спортивная баскетбольная комедия "Дядюшка Дрю" (Uncle Drew) режиссера Чарльза Стоуна - третьего принесла $15,5 млн. Вдохновленная клипами популярной рекламной серии компании PepsiCo, где основное действие происходит на баскетбольной площадке, картина был в целом позитивно встречена критиками и зрителями.

На текущей неделе на экраны выходит фильм студии Marvel "Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and The Wasp) американского режиссера Пейтона Рида. Представляющая собой сиквел картины "Человек-муравей" (Ant-Man, 2015) и двадцатая по счету лента Вселенной Marvel, картина получила от агрегатора отзывов портала Rotten Tomatoes рейтинг в 89%.