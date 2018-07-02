Медведев поздравил актрису Татьяну Пилецкую с юбилеем

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Татьяну Пилецкую с юбилеем, отметив ее талант и яркую индивидуальность. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина РФ.

"Неповторимая, талантливая актриса, вы обладаете яркой индивидуальностью, особым драматическим даром. Ваша элегантность, утонченность и грация не раз вдохновляли художников, скульпторов и режиссеров. А глубокие и искренние образы, созданные на сцене знаменитого театра "Балтийский дом" и в кино, восхищают миллионы зрителей. Вы умеете быть убедительной и органичной во всем", - говорится в поздравлении.

Глава кабмина подчеркнул, что каждый выход на сцену Татьяны Пилецкой, "новая роль или книга - это всегда событие, которое дарит людям незабываемые впечатления".

Татьяна Пилецкая более полувека работает в театре "Балтийский дом". Первой большой ее работой на сцене стала роль Роксаны в спектакле режиссера Павла Хомского по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Спектакль был сыгран более 600 раз.

Как киноактриса она прославилась ролью карьеристки Тани Огневой в фильме "Разные судьбы". Заметными стали ее работы в картинах "Княжна Мери", "Олеко Дундич", "Зеленая карета", "Прощание с Петербургом", "Сильва", "Жизнь Берлиоза", "В старых ритмах".

Но основная творческая судьба Пилецкой сложилась на театральной сцене - актриса сыграла Дженни-Малину в "Трехгрошовой опере", Миледи в "Трех мушкетерах", Огудалову в "Бесприданнице", Анну Андреевну в "Ревизоре"..