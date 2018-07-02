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В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

Культура
2 июля, 14:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Заслуженная артистка России скончалась на 47-м году жизни в результате продолжительной болезни

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Ольга Лозовая

Ольга Лозовая

© Страница Ольги Лозовой во "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Актриса Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась в Петербурге в минувшее воскресенье после продолжительной болезни на 47-м году жизни . Об этом сообщили в  дирекции театра, где актриса проработала два десятилетия.

"Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом - такой она была и останется в памяти друзей и коллег", - говорится в некрологе.

В списке созданных ею образов - Кармела в "Донье Жуаните" Франца Зуппе), Изабелла в "Венских встречах" Иоганна Штрауса, Мабель Гибсон в "Мистере Икс" Имре Кальмана, Дези в "Бале в Савойе" Пала Абрахама, Минни в "Хелло, Долли!" Джерри Германа, Флоретта в "Синей бороде" Жака Оффенбаха, Ольга Хромова в "Веселой вдове" Франца Легара, Стаси в "Сильве" Имре Кальмана... Среди ее творческих достижений - роль Анны Аблеуховой в мистерии "Белый. Петербург" Георгия Фиртича.

Актриса ярко проявляла свою индивидуальность и в жанре мюзикла, где требуется совершенно иная манера пения: Рокси Харт (Chicago), Мисс Лейн ("Целуй меня, Кэт"), Дорис ("Снова и снова с тобой").

В 2004 году Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени Михаиля Водяного в Одессе. В 2009 году она была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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