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Sotheby's выставил на торги в Лондоне редкие миниатюрные портреты Наполеона и его семьи

Культура
2 июля, 14:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

Одним из наиболее ярких лотов называют позолоченную коробочку из-под нюхательного табака с изображением императрицы Жозефины, держащей в руке письмо с сообщением о победе в сражении при Аустерлице

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ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Миниатюрные портреты французского императора Наполеона I Бонапарта и членов его семьи выставлены на аукцион торговым домом Sotheby's. Об этом говорится в сообщении аукционеров, по сведениям которых торги состоятся 4 июля.

По словам представителя дома Генри Хауса, миниатюры - это своего рода семейный альбом с изображениями, предшествовавшими эпохе фотографии. "Интимные личные портреты хранились в семье, - отметил он. - Мы видим отца Наполеона, мать, братьев и сестер и родственников. Это замечательное собрание портретов для внутреннего использования, а не для посторонних глаз".

Они входят в число 44 лотов, принадлежавших потомкам Наполеона и оцениваемых примерно в £1 млн ($1,3 млн). Одним из наиболее ярких раритетов аукционеры назвали позолоченную коробочку из-под нюхательного табака с изображением императрицы Жозефины, держащей в руке письмо с сообщением о победе в сражении при Аустерлице.

Интерес к фигуре Наполеона, которого в Англии называли Boney, никогда на снижался, отмечает Хаус. "Он был удивительным человеком, который приехал во Францию в качестве иммигранта, стал императором, а основанная им династия простиралась по всей Европе", - подчеркивает представитель аукциона.

Раритеты, принадлежавшие Наполеону, пользуются на торгах очень большой популярностью. На недавнем аукционе De Baecque et Associs в Лионе треуголка, брошенная им после сражении при Ватерлоо, была приобретена за €350 тыс. В ноябре прошлого года за €625 тыс. в Фонтенбло был продан изготовленный из золота лавровый лист, который должен был украшать ту корону, которую в 1804 году надели на голову Наполеона на церемонии коронации. Бонапарт при предварительной примерке посчитал корону слишком тяжелой и велел снять с нее несколько листьев золотой чеканки.

О Наполеоне I Бонапарте

Наполеон I Бонапарт (1769-1821) - французский государственный деятель и полководец. Родился в 1769 году на Корсике. Достиг чина бригадного генерала в период Великой французской революции. В 1799 году совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом. В 1804 году провозглашен императором, установил диктаторский режим. Значительно расширил империю, поставил в зависимость от Франции большинство европейских государств. Поражение в Отечественной войне 1812 года с Россией положило начало крушению империи. Последние годы жизни провел на острове Св. Елены пленником англичан.

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