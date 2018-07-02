Турецкий храм включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Турецкий храм Гебекли-Тепе, считающийся одним из самых древних сооружений подобного рода в мире, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято в воскресенье на проходящей в Манаме (Бахрейн) 42-ой сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гебекли-Тепе, что в переводе с турецкого означает "Пузатый холм", - храмовый комплекс, расположенный в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Ученые считают, что древний храм относится к эпохе неолита. Как отмечает ЮНЕСКО, данный комплекс был воздвигнут в период между 9600 и 8200 годами до нашей эры.

На протяжении семи лет Гебекли-Тепе находился в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО (перечень объектов на территории государства, которые обладают исключительной ценностью и могут быть номинированы на включение в список Всемирного наследия).

Турецкие власти прикладывают большие усилия для сохранения этого памятника древней культуры. В частности, над ним была возведена крыша площадью четыре тысячи квадратных метров. Ее сооружение обошлось в восемь миллионов долларов, и, по задумке строителей, надстройка позволит защитить храм от капризов природы.

Гебекли-Тепе обнаружили в 1963 году исследователи из Стамбульского и Чикагского университетов. С тех пор раскопки не прекращались, и за это время археологам удалось обнаружить ряд артефактов. Среди наиболее ценных стоит выделить Т-образный обелиск эпохи неолита весом около 50 тонн, а также 65-сантиметровую фигурку человека, возраст которой оценивается в 12 тысяч лет.

В комплексе располагаются десятки колонн. Они украшены резьбой в виде пиктограмм и изображений животных, среди которых узнаются львы, быки, газели, змеи и многие другие. Гебекли-Тепе относится к мегалитам. По мнению ряда ученых, возведение подобных монументов предполагает наличие социальной иерархии, которая, по идее, не могла быть распространена среди общин охотников и собирателей того периода. Обнаружение этого храма породило у специалистов некоторые сомнения касательно устоявшихся теорий развития человеческого общества.