Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкий храм включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Культура
2 июля, 19:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, июля. /ТАСС

Он считается одним из самых древних сооружений подобного рода в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Турецкий храм Гебекли-Тепе, считающийся одним из самых древних сооружений подобного рода в мире, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято в воскресенье на проходящей в Манаме (Бахрейн) 42-ой сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гебекли-Тепе, что в переводе с турецкого означает "Пузатый холм", - храмовый комплекс, расположенный в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Ученые считают, что древний храм относится к эпохе неолита. Как отмечает ЮНЕСКО, данный комплекс был воздвигнут в период между 9600 и 8200 годами до нашей эры.

На протяжении семи лет Гебекли-Тепе находился в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО (перечень объектов на территории государства, которые обладают исключительной ценностью и могут быть номинированы на включение в список Всемирного наследия).

Турецкие власти прикладывают большие усилия для сохранения этого памятника древней культуры. В частности, над ним была возведена крыша площадью четыре тысячи квадратных метров. Ее сооружение обошлось в восемь миллионов долларов, и, по задумке строителей, надстройка позволит защитить храм от капризов природы.

Гебекли-Тепе обнаружили в 1963 году исследователи из Стамбульского и Чикагского университетов. С тех пор раскопки не прекращались, и за это время археологам удалось обнаружить ряд артефактов. Среди наиболее ценных стоит выделить Т-образный обелиск эпохи неолита весом около 50 тонн, а также 65-сантиметровую фигурку человека, возраст которой оценивается в 12 тысяч лет.

В комплексе располагаются десятки колонн. Они украшены резьбой в виде пиктограмм и изображений животных, среди которых узнаются львы, быки, газели, змеи и многие другие. Гебекли-Тепе относится к мегалитам. По мнению ряда ученых, возведение подобных монументов предполагает наличие социальной иерархии, которая, по идее, не могла быть распространена среди общин охотников и собирателей того периода. Обнаружение этого храма породило у специалистов некоторые сомнения касательно устоявшихся теорий развития человеческого общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Биография Леонида Кравченко
5
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости