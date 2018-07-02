Ночь кино пройдет в России 25 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино" стартует 25 августа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве культуры РФ.

"25 августа подтверждаем Ночь кино", - сказали в министерстве, добавив, что тема акции и программа этого года будут определены позднее.

Всероссийская акция "Ночь кино", посвященная кинематографу, впервые прошла летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ, которые являлись организаторами акции. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.