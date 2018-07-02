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Ночь кино пройдет в России 25 августа

Культура
2 июля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Тема акции и ее программа будут оглашены позже

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Материал из 1 страницы
© Кардашов Антон/АГН "Москва"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино" стартует 25 августа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве культуры РФ.

"25 августа подтверждаем Ночь кино", - сказали в министерстве, добавив, что тема акции и программа этого года будут определены позднее.

Всероссийская акция "Ночь кино", посвященная кинематографу, впервые прошла летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ, которые являлись организаторами акции. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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