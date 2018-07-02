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СМИ: Джон Малкович сыграет одну из главных ролей в сериале "Новый папа"

Культура
2 июля, 20:15 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 2, июля. /ТАСС

По данным журнала Variety, актер может сыграть роль нового понтифика

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БОГОТА, 2 июля. /ТАСС/. Голливудский актер, продюсер и режиссер Джон Малкович исполнит одну из главных ролей в мини-сериале "Новый папа" (The New Pope). Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

Сюжет новой телекартины студий Sky и HBO пока держится в тайне, однако известно, что она будет связана с сериалом "Молодой папа" (The Young Pope, 2016), но не станет его прямым продолжением. Кресло режиссера вновь займет итальянец Паоло Соррентино. В настоящее время он совместно с Умберто Контарелло и Стефано Бисесом работает над сценарием картины.

По данным журнала, Малкович может сыграть роль нового понтифика, однако официального подтверждения этому пока нет. Также стало известно, что Джуд Лоу, главный герой "Молодого папы", сыграет и в продолжении. Съемки сериала начнутся в ноябре текущего года в Италии.

Премьера 10-серийной телекартины "Молодой папа" состоялась осенью 2016 года. Телекартина рассказывала о жизни эксцентричного италоамериканца Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых понтификов под именем Пия XIII. Главные роли в сериале исполнили Джуд Лоу и Дайан Китон.

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