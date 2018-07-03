В Швеции решили вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Более 100 деятелей культуры Швеции решили вручать в Стокгольме ежегодную премию по литературе, альтернативную Нобелевской, после того, как в результате скандала Шведская академия, называющая лауреатов, перенесла присуждение премии этого года на 2019 год.

"Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, высокомерия или сексизма", - приводит во вторник заявление деятелей культуры, в том числе писателей, актеров, журналистов, британская газета The Guardian.

"В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература становится еще более важным противодействием "культуре" молчания и угнетения, - отмечают инициаторы. - Новая академия считает исключительно важным то, чтобы самая престижная в мире литературная премия была присуждена в 2018 году".

Претенденты на награду могут быть номинированы из любой страны и должны быть авторами по меньшей мере двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, и раскрывающих тему "людей в мире".

По получении номинаций Новая академия проведет публичное голосование, в результате которого будут названы четыре самые популярные произведения, из числа которых специальным жюри и будет объявлен лауреат. Его имя будет обнародовано в октябре - в том же месяце, когда называют лауреата Нобелевской премии по литературе. "Присуждением нашей премии мы выражаем протест" против нынешней ситуации, заявили авторы инициативы.

Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за скандала. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как также выявило проведенное в связи с этим расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли и Арно. После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.

Согласно правилам, для принятия новых академиков требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в академии в ней осталось 11 литераторов, а выбрать новых не позволял устав.

Поскольку Шведская академия присуждает премию уже 116 лет, в представлении многих отрешение ее от этих полномочий выглядит как нарушение воли Альфреда Нобеля (1833-1896). В своем завещании последний написал, что удостоенные премии литераторы должны получать ее "из рук Академии в Стокгольме" - однако без уточнения, какой именно.

На тот момент кроме Шведской академии существовали Королевская академия наук и Королевская академия словесности, истории и древностей. Решение же поручить присуждение Нобелевской премии Шведской академии было принято Нобелевским фондом, который был создан после смерти Нобеля и мог точно так же передать это право двум другим академиям.