В Швеции создали шрифт, имитирующий почерк режиссера Ингмара Бергмана

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В год столетия режиссера сайт фонда "Ингмар Бергман" запустил сервис, с помощью которого можно рукописным стилем - "шрифтом" режиссера - написать несколько строк на интернет-странице на шведском или английском языках, а затем поделиться записью в социальных сетях или сохранить ее в компьютере.

"Более 60 лет в своих блокнотах с желтыми листами Бергман записывал рукописным стилем все, от сценариев до небольших заметок. Отмечая 100-летие Бергмана, мы создали шрифт на основе его почерка", - отмечено на сайте.

Свои заметки, примеры которых можно увидеть на сайте, Бергман писал прописными буквами. Его "шрифт" был создан редактором телеканала СВТ Эриком Йэгбергом.