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Вечер памяти Андрея Дементьева в Твери состоится 20 июля

Культура
3 июля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Мероприятие посвятят 90-летию со дня рождения поэта

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вечер памяти поэта Андрея Дементьева, который скончался в Москве 26 июня, состоится 20 июля на его родине - в Твери. Мероприятие будет посвящено 90-летию со дня рождения поэта, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области.

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Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева

"Вечер памяти Андрея Дементьева в честь 90-летия в центре Твери состоится 20 июля", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мероприятия состоятся 16 июля - в день рождения поэта.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

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