Более 500 артистов заявили об участии в фестивале уличных театров в Туле

ТУЛА, 3 июля. /ТАСС/. Около 70 творческих коллективов из России, Испании, США, Швеции и Белоруссии намерены участвовать в Международном фестивале уличных театров "Театральный дворик", который откроется в Туле 20 июля. В общей сложности в фестиваль примет более 500 артистов. Об этом сообщила во вторник журналистам директор театрально-концертного центра Тулы Марина Мазанова.

"Фестиваль продлится три дня - с 20 по 23 июля, для туляков и гостей города приготовлено много мощных многожанровых выступлений - театральные спектакли, хореография, цирковое искусство, огненное шоу, будет звучать музыка различных направлений", - сказала Мазанова.

В числе участников - театр на ходулях "Колесо" из Белоруссии, "Странствующие куклы господина Пэжо" и шоу барабанщиков "Drum Time" из Санкт-Петербурга. "Двукратный чемпион мира по парикмахерскому искусству Дмитрий Топтун представит два уникальных проекта: интерактивное шоу фантазийных причесок и интерактивный парад корсетов, подготовленный совместно с дизайнерами и артистами из Москвы", - отметила Мазанова.

Церемония открытия фестиваля и парад участников пройдут на площади Ленина, параллельно будут работать три театральные площадки центре города. Во второй день фестиваля их число увеличат до 18, что в три раза больше чем в 2017 году. "Впервые в формате фестиваля пройдет театральный марафон. Туляки по-новому взглянут на город - спектакли и представления будут разворачиваться на небольших, порой неожиданных, пространствах", - отметила Мазанова.

"Театральный дворик" - это второй по масштабу фестиваль уличных театров в России после Архангельска. В Туле он проходит уже в 10 раз.