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В Москве открылся кинофестиваль "Французские каникулы"

Культура
3 июля, 23:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Токарев

Мероприятие открыла комедия "Попробуй подкати" режиссера Франка Дюбоска

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Пятый кинофестиваль "Французские каникулы" открылся во вторник в столичном кинотеатре "Летний Пионер" в Парке Сокольники российской премьерой комедии 2018 года про любовь "Попробуй подкати" режиссера Франка Дюбоска, передает корреспондент ТАСС.

"Французское кино - это не только кино великих режиссеров и актеров 50-х, 60-х и 70-х годов, которых любят в России и во всем мире. Есть молодое современное французское кино, и фестиваль, который мы открываем сегодня, - это отличный повод представить молодых режиссеров", - сказал в беседе с ТАСС советник-посланник посольства Франции в России Поль-Бертран Баретс. "Во Франции проходят фестивали российского кино, а сегодня мы представляем в России фестиваль французского кино, который дает возможность российской публике увидеть французские премьеры", - добавил он.

Выбор фильмов для смотра - это результат совместной работы посольства Франции, Французского института и кинотеатра "Пионер". Как сообщила ТАСС директор кинотеатра "Пионер" Мэри Назари, фестиваль пройдет до 14 августа. Картины будут показываться каждый вторник в двух кинотеатрах: "Летний Пионер" в Парке Сокольники и "Летний Пионер" в Парке Горького.

Всего зрители увидят восемь кинолент. По словам Назари, для фестиваля были отобраны "зрительские фильмы - комедии, мелодрамы, фильмы легкого жанра, то есть не то, что называется арт-хаус". Часть этих фильмов выйдет в российский прокат, но некоторые можно будет увидеть только в рамках "Французских каникул".

"Мы собираемся продолжать этот фестиваль в Москве. Более того, мы же теперь стали дистрибьюторами - кинокомпанией "Пионер". Осенью мы стартуем с прекрасным набором фильмов и треть из нашего пакета - это французские картины", - отметила она.

В пресс-службе кинотеатра "Пионер" сказали, что накануне открытия кинофестиваля "глава Министерства культуры Франции Франсуаз Ниссен направила письмо основному владельцу кинотеатра и кинокомпании "Пионер", а также Объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема Парк" Александру Мамуту о присуждении ему знака отличия Кавалера Ордена искусств и литературы". Награда будет вручена в октябре.

О фестивале

Посольство Франции в России совместно с кинотеатром "Пионер" проводят фестиваль французского кино с 2010 года.

"Интерес к фестивалю рос с каждым годом, и в 2014 году было решено проводить его в течение всего лета и перенести показы в самый большой открытый кинотеатр в России - в "Летний Пионер" в Парке Горького", - сообщили в пресс- службе. В 2015 году у фестиваля появилась вторая площадка - "Летний Пионер" в Парке Сокольники.

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