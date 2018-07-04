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Более 50 заявок подали на фестиваль искусств "Добрая волна" на Кубани

Культура
4 июля, 0:07 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, июля. /ТАСС

Тур продлится два дня, каждый участник сможет продемонстрировать свои таланты в одной, двух или сразу в трех номинациях

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КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Более 50 заявок от детей-инвалидов, ребят из многодетных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подали на третий отборочный тур фестиваля "Добрая волна", который стартует в среду в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба местной администрации.

"Региональный отборочный тур фестиваля в Краснодаре откроется в 12:00 (мск) 4 июля в концертном зале "Gallich Hall". В нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья из краевого центра и районов Краснодарского края, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных семей. Уже подано более 50 заявок", - говорится в сообщении.

Тур продлится два дня, каждый участник сможет продемонстрировать свои таланты в одной, двух или сразу в трех номинациях - музыка (вокал, жестовое пение, игра на инструменте), хореография и сценическое искусство. В четверг вечером состоится гала-концерт. Также в рамках фестиваля в "Gallich Hall" будет организована выставка художественных работ детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отборочные туры проходят в девяти регионах РФ. Они уже состоялись в Курске и Казани, запланированы в Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Лучшие из участников фестиваля примут участие в гала-концерте 30 ноября в Казани, там же пройдет церемония награждения, отметила пресс-служба.

Фестиваль "Добрая волна" проводится при поддержке правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". В попечительский совет входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Послы фестиваля - артисты Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева.

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