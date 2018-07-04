С нового сезона Театр Олега Табакова будет носить имя своего основателя

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова с нового сезона, который откроется 4 сентября, изменит название и будет официально носить имя своего основателя, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе театра.

"Название "Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова" будет изменено. Театр, который отныне носит имя своего основателя, будет называться "Театр Олега Табакова", в связи с чем обретет новый логотип", - пояснил собеседник агентства.

Основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. 6 апреля на внеочередном сборе труппы вице-мэр Москвы Леонид Печатников и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили актерам и сотрудникам театра нового худрука. Им стал народный артист России Владимир Машков, который вступил в должность 23 апреля. А в мае он также возглавил Театральную школу Олега Табакова, объединив под своим художественным руководством два главных детища Табакова - Театр и Школу.

Итоги тяжелого сезона

Собеседник ТАСС сообщил, что 1 июля Театр Олега Табакова закрыл свой 32-й сезон. "Это был, пожалуй, самый тяжелый сезон в истории нашего коллектива", - поделился представитель пресс-службы.

"Тем не менее, мы сыграли пять премьер, - продолжил он. - В сентябре Евгений Писарев представил спектакль "Кинастон" по пьесе Джеффри Хэтчера, в декабре актрисы Алена Лаптева и Янина Колесниченко выступили с режиссерским дебютом, поставив спектакль по киносценарию Федерико Феллини "Ночи Кабирии", а в январе молодой режиссер Данил Чащин выпустил спектакль "Разговоры после ..." по пьесе Ясмины Реза. Затем, в марте Александр Марин представил постановку "Малгил" по собственной инсценировке рассказов Даниила Хармса, в апреле репертуар Сцены на Сухаревской пополнился спектаклем Николая Дручека по пьесе Робера Тома "Ловушка для наследника", которым мы и завершили сезон".

Рассказывая о проведенных гастролях, представитель пресс-службы сообщил, что в октябре "Табакерка" показала "Матросскую тишину", "Безымянную звезду" и "Школу жен" в Нижнем Новгороде, а в апреле театр побывал в родном городе Олега Табакова Саратове, где были представлены "Кинастон", "Волки и овцы", "Брак 2.0" и "Школа жен". Кроме этого, в июне один из самых популярных спектаклей репертуара "Дьявол" по повести Льва Толстого стал участником фестиваля "Толстой Weekend", проходившего в Ясной Поляне.

"Всего за прошедший сезон мы дали 429 представлений, на которых побывали почти 95 тыс. зрителей", - подытожил представитель пресс-службы. Неслучайно, что ряд актеров театра удостоился наград мэра Москвы. Так, указом Сергея Собянина за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность Ольге Красько присвоено звание "Почетный деятель искусств города Москвы", а за большой вклад в развитие культуры и добросовестный труд объявлена благодарность актерам театра Алене Лаптевой, Евгению Миллеру, Яне Сексте и Анне Чиповской.

Время перемен

"Для артистов лето - пора заслуженного отдыха", - заметил собеседник ТАСС. Однако, по его словам, службы и коллектив театра уже сейчас начали подготовку к новому сезону.

В здание на Сухаревской вошли проектировщики, инженеры и строители. По задумке нового художественного руководителя, пространство зрительного зала, фойе, гардероб и буфеты к следующему сезону модернизируют и заметно преобразят. Усовершенствования коснутся дворика и исторической сцены в подвале на улице Чаплыгина - до октября там будут идти подготовительные работы.

"В это время Театр Олега Табакова будет играть свои спектакли на различных площадках Москвы. Сцена на Чистых прудах начнет работу в октябре, а сцена на Сухаревской откроется в ноябре", - сообщил представитель пресс-службы.

Сам же Владимир Машков заявил, что "те изменения, которые произойдут в здании на Сухаревской и на Чаплыгина - объективная необходимость". "Это не совсем ремонт, - уточнил новый худрук. - Это, скорее, модернизация и создание абсолютно уникального театрального пространства. Уверен, что осенью мы многих удивим и порадуем немалым количеством сюрпризов и новшеств".

"Всех секретов не буду раскрывать, многое задумано и многое предстоит сделать, лучше приходите к нам в театр в новом сезоне и все увидите сами", - пригласил Машков, добавив, что новый, 33-й по счету сезон Театра Олега Табакова начнется 4 сентября спектаклем "Волки и овцы", который будет сыгран на сцене Театра имени Пушкина.

Школа Табакова

Что касается Школы Олега Табакова, то, по словам Машкова, учебный год, как и положено, начнется 1 сентября. "Воспитанники школы продолжат свое обучение в обновленном пространстве, а мы тем временем будем работать над модернизацией учебной программы", - сказал худрук.

"Я очень надеюсь, что самые способные из учеников смогут выходить на сцену со своими педагогами - артистами нашего театра. И, наоборот, артисты будут активно участвовать в ежедневной жизни Школы", - поделился Машков.

Он также сообщил, что 23 июня в Театральной школе Олега Табакова состоялся уже 5-й выпуск. В этот день 13 молодых артистов получили дипломы из рук нового художественного руководителя. Три выпускника спустя неделю влились в труппу "Табакерки". Новобранцами стали Владислав Миллер, Павел Чернышев и Ангелина Пахомова. Теперь в труппе Театра Олега Табакова 60 артистов.