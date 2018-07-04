Sotheby's выставил на торги cчитавшуюся утерянной скульптуру Антонио Кановы

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Аллегорический бюст "Мир" итальянского мастера Антонио Кановы, считавшийся почти 200 лет утерянным, выставлен на аукцион Sotheby's за более чем £1 млн ($1,3 млн).

Скульптура была создана Кановой для покровителя и друга Джона Кэмпбелла, лорда Кодора, в знак благодарности за помощь в репатриации произведений искусства из Италии, захваченных французской армией во время наполеоновских войн.

Она находилась в фамильном доме Кодоров в графстве Пембрукшир в Уэльсе на протяжении пяти поколений, и со временем об истинной ценности забыли. Во всяком случае в 1962 году, когда содержимое дома ушло с молотка, в каталоге произведение значилось просто как "беломраморный бюст женщины с диадемой" без указания на авторство.

Нынешний владелец шедевра, согласно информации аукционеров, посвятил много времени тому, чтобы доказать, что он создан именно Кановой.

По словам главы департамента европейских скульптур и произведений искусства Sotheby's Кристофера Мейсона, с одной из немногих работ итальянского мастера, находящихся в частных коллекциях, связана "одна из самых захватывающих историй открытия". Его новое появление стало результатом многолетних усилий, "потраченных на сбор по кусочкам информации, которая теперь, собранная воедино, представляет полную картину произошедшего".

14 скульптурных шедевров Антонио Кановы, в том числе "Три грации", "Амур и Психея", находятся в Государственном Эрмитаже, который располагает лучшим в мире собранием итальянского скульптора, считающегося наиболее значительным представителем классицизма в европейской культуре.