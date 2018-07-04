ТАСС запускает интернет-голосование за фильмы, которые покажут в "Ночь кино"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зрители сами выберут фильмы, которые будут показаны по всей стране в рамках "Ночи кино" 25 августа. Голосование стартовало в среду на сайте ТАСС.

"Взаимодействие с аудиторией - важная часть нашей работы. В прошлом году мы решили опробовать формат голосования на сайте и получили очень много позитивных откликов. Мы поняли, что интерес у наших читателей к отечественному кинематографу очень высок. Поэтому, конечно, в этом году мы также решили поддержать такую масштабную культурную акцию", - сказала руководитель TASS.RU Маргарита Головина.

В список в том числе вошли такие фильмы, как "Матильда" Алексея Учителя, "Собибор" Константина Хабенского, "Большой" Валерия Тодоровского и "Тренер" Данилы Козловского.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет третий год подряд. По всей стране будут демонстрироваться популярные российские фильмы.

Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках "Ночи кино" 25 августа 2018 года. Читатели могут проголосовать за любое количество лент из списка. Для показа во время "Ночи кино" будут выбраны лидеры голосования, которое продлится до 1 августа. Ранее в Министерстве культуры сообщили ТАСС, что тема акции этого года будет определена позднее.

Всероссийская акция "Ночь кино", посвященная кинематографу, впервые прошла летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ, которые являлись ее организаторами. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы.