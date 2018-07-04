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Директор Музея Толстого предложил создать Всероссийский толстовский центр

Культура
4 июля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В рамках центра планируется создать Музей рукописей писателя, а также единую модульную экспозицию, посвященную месту автора в мировой литературе

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственный музей Льва Толстого нуждается в дополнительных площадях для создания Всероссийского многофункционального толстовского центра, сообщил в среду в Минкультуры РФ на презентации концепции развития музея его директор Сергей Архангелов.

"Я бы хотел сказать о том, что в 2028 году всем нам - и Минкультуры, в частности, и нашему музею, и Ясной Поляне - предстоит встретить 200-летний юбилей со дня рождения Льва Толстого. Нам кажется, этот юбилей должен быть такого же масштаба, как юбилей Пушкина, как юбилей Достоевского. Вместе с Ясной Поляной нам необходимо выработать стратегию подготовки к этому юбилею", - сказал Архангелов.

Он добавил, что это также подразумевает участие иных федеральных министерств и ведомств. "Может быть, надо говорить о Всероссийском многофункциональном толстовском центре. Его задачи могут быть определены позже. В рамках центра создать Музей рукописей Толстого, единую модульную экспозицию, посвященную месту Толстого в мировой литературе", - отметил директор музея.

В состав нового учреждения, по его словам, могут войти детские просветительские центры. "В целях создания Толстовского центра необходимо предоставление здания в 10 тыс. кв. м или строительство нового. Рядом с нами есть неосвоенное здание бывшего банка, оно находится в некоем закладе. По нашим сведениям, где-то осенью могут быть торги по этому зданию", - сказал Архангелов.

По его мнению, также должна быть создана федеральная программа "Толстовское наследие". "Надо создать стратегию увековечивания памяти писателя - с названием улиц, площадей, учреждений имени Толстого. Есть ассоциация пушкинских музеев, наряду с этим могла бы быть и ассоциация толстовских музеев", - добавил он.

Архангелов отметил, что данное предложение является первичным и еще недостаточно проработано. "При условии задания со стороны Минкультуры с участием Ясной Поляны мы могли бы подготовить углубленное предложение плана мероприятий к 200-летию Толстого", - сказал директор музея.

О Музее Толстого

Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве - один из старейших литературных музеев России, самое значительное хранилище фондов русского писателя и мыслителя, материалов, связанных с изучением, популяризацией, изданием его наследия, фондов многих его современников и последователей. Это крупный научный, образовательный, культурный центр России, обладающий значительным потенциалом для развития.

Музей основан в 1911 году по инициативе Толстовского общества. В его создании приняли участие выдающиеся деятели русской культуры - В. Брюсов, А. Бахрушин, И. Бунин, М. Горький, И. Репин, Л. Пастернак, К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, жена и дети Толстого, его единомышленники.

Комплекс Государственного музея Л. Н. Толстого включает в себя литературную экспозицию на улице Пречистенке, музей- усадьбу в Хамовниках (московский дом семьи Толстых), музейный центр на Пятницкой улице (Москва), музейный комплекс на станции Астапово (Липецкая область), где прошли последние дни Л. Н. Толстого, и Культурный центр имени Л. Н. Толстого в Железноводске.

В 2021 году Государственный музей Л. Н. Толстого отметит свой 110-летний юбилей. В 2028 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя.

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