Древняя стена для защиты от наводнений в Шанхае превратится в парк культурного наследия

ШАНХАЙ, 4 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Стена, построенная некогда для защиты от наводнений на южной окраине Шанхая, будет включена в парк наследия, о планах по созданию которого объявили местные власти. Об этом пишет в среду газета "Шанхай жибао".

По словам секретаря партийной ячейки района Фэнсянь Чжуан Муди, 4-километровый участок древней каменной дамбы Хуатин в 2002 году был включен в городской список национального культурного наследия. Изначально протяженность стены, закрывавшей часть побережья со стороны Ханчжоуского залива, составляла 33 километра. Основная часть сооружения была построена в 1713 году для защиты от наводнений и пиратов, совершавших набеги на местные прибрежные населенные пункты. Сохранившийся участок, имеющий высоту около одного метра и повторяющий очертания береговой линии, был обнаружен и раскопан в 1996 году.

Чжуан Муди утверждает, что древняя стена должна стать центром притяжения туристов и превратиться в тематический парк культурного и исторического наследия. Помимо стены, уточнил он, власти планируют объединить ряд находящихся в районе этого сооружения других объектов в один общий культурно-исторический кластер южной окраины Шанхая. К ним, в частности, относятся построенный во времена династии Мин Храм Гуаньин Восточного моря, а также Храм Ваньфогэ.

Новые культурные объекты

Планируется строительство и ряда новых культурных объектов в районе вышеупомянутых исторических достопримечательностей. Одним из них станет Центр искусства девяти деревьев в городе Наньцяо, который был спроектирован французским архитектором Фредериком Ролланом. Окруженный лесом центр с открытыми концертными площадками должен превратиться в одну из главных площадок для проведения Национального фестиваля искусств в октябре 2019 года. В список новых культурных объектов вошли также Музей городского планирования района Фэнсянь, строительство которого должно завершиться к сентябрю 2018 года, и Шанхайское рыбное озеро - искусственный водоем, занимающий площадь свыше 8 кв. км. В общей сложности, в данном районе, по словам местного партсекретаря, в ближайшие пять лет будет построено около 100 парков по таким тематическим направлениям, как отдых, культура, спорт и т.д.

Стена на море

Население прибрежных районов Восточного Китая начало строить стены для защиты от наводнений вдоль береговой линии еще во времена династии Суй. Первоначально для этого использовалась глина, которая быстро размывалась. Впоследствии стали применять более долговечную каменную кладку. Во времена династии Мин технология строительства подобных стен была усовершенствована и их начали использовать также для защиты от набегов японских пиратов. Самая прочная часть сооружения была построена в годы правления династии Цин. Шанхайский участок стены долгое время оставался заброшенным, а его история была стерта из памяти даже местных жителей.