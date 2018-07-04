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Бутман и Крутой вошли в президиум Евразийской конфедерации обществ правообладателей

Культура
4 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президентом конфедерации избран белорусский композитор, автор песен группы "Песняры" Олег Молчан

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман и продюсер, композитор Игорь Крутой вошли в президиум Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЕАКОП по итогам заседания президиума конфедерации.

Также в президиум вошли представители других стран-участниц ЕАКОП: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Президентом конфедерации избран белорусский композитор, автор песен группы "Песняры" Олег Молчан.

"Я был первым автором в Республике Беларусь, кто выиграл в суде дело против недобросовестного пользователя объектов авторского права. Приоритетной задачей я вижу развитие информационного сотрудничества с представителями национальных сфер интеллектуальной собственности - нужно оповестить, рассказать о себе, заинтересовать своей организацией и вводить проактивных представителей профильного сообщества в поле деятельности. Второе - это практическая работа: необходимо привлекать лучших представителей, национальных экспертов к выполнению общих задач и целей, которые ЕАКОП ставит перед собой", - процитировали Молчана в пресс-службе.

Президиум является постоянно действующим руководящим органом конфедерации, состоящим из признанных деятелей культуры и искусства стран-членов ЕАКОП.

Также в пресс-службе сообщили о единогласном переизбрании генеральным секретарем конфедерации Андрея Кричевского.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав. С апреля 2018 года ЕАКОП является членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", а в июне стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC).

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Персоны
Крутой, Игорь Яковлевич Бутман, Игорь Михайлович
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