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Попечительский совет Большого театра возглавил Андрей Костин

Культура
4 июля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее этот пост занимал первый зампредседателя Государственной думы Александр Жуков

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Попечительский совет Государственного академического Большого театра возглавил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщила в среду журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, которая входит в состав попечительского совета.

"Сегодня состоялось заседание попечительского совета Большого театра в новом его составе. Мне хочется с большим удовольствием представить нового руководителя попечительского совета - им стал Андрей Костин", - сказала Голодец.

Ранее пост руководителя попечительского совета занимал первый зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков.

Голодец отметила, что на заседании в среду был сделан акцент на репертуарной политике театра. "Мы договорились с попечительским советом, и это вызвало живую дискуссию, о приоритетной поддержке детского репертуара", - сказала Голодец.

По ее словам, в последнее время появились блестящие постановки для юных зрителей, ставшие визитной карточкой не только Большого театра, но и в целом мировой культуры. Это "Путеводитель по оркестру", "Карнавал животных" и другие. В ближайшее время детский репертуар будет существенно расширен.

Также попечительский совет затронул тему гастрольных программ театра, необходимость увеличения поддержки гастролей по территории России. Отметила Голодец и большую популярность Большого театра за рубежом. "На эти гастроли существует огромный спрос", - добавила она.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Костин, Андрей Леонидович Жуков, Александр Дмитриевич
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