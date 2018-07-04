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Guardian: умер оператор фильма "Танцующая в темноте"

Культура
4 июля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Робби Мюллер работал с режиссерами Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триером и Джимом Джармушем

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Робби Мюллер

Робби Мюллер

© EPA/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 4 июля. Нидерландский кинооператор Робби Мюллер, известный своей работой над фильмами режиссеров Вима Вендерса, Ларса фон Триера и Джима Джармуша, скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

По информации издания, Мюллер умер в своем доме в Амстердаме. На протяжении последних нескольких лет оператор страдал от сосудистой деменции, из-за которой он не мог говорить и двигаться самостоятельно.

Мюллер родился на острове Кюрасао в 1940 году. Он обучался в Нидерландской киноакадемии.

К числу фильмов, над которыми он работал, относятся киноленты "Алиса в городах" (Alice in den Stdten, 1973), "Вне закона" (Down by Law, 1986), "Мертвец" (Dead Man, 1995), "Рассекая волны" (Breaking the Waves, 1996), "Танцующая в темноте" (Dancer in the Dark, 2000), "Кофе и сигареты" (Coffee and Cigarettes, 2003), а также картина Вендерса "Париж, Техас" (Paris, Texas, 1984), которая в 1984 году была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

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