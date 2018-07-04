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Костин заявил, что попечительский совет не будет вмешиваться в творческую политику ГАБТ

Культура
4 июля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президент-председатель правления банка ВТБ отметил, что основная задача попечительского совета - это привлечение внебюджетных фондов и финансирования

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, который в среду возглавил попечительский совет Большого театра, пообещал, что совет не будет вмешиваться в творческую линию театра.

"Безусловно, для меня это высокая честь, то, что коллеги мои по попечительскому совету единогласно избрали меня председателем попечительского совета. Безусловно, Большой театр - это великий театр и как-то ассоциироваться с ним, быть рядом это, безусловно, для любого человека очень-очень почетно", - сказал Костин журналистам.

По его словам, "наверное, неслучайно, что на эту работу попал финансист". "Потому что, прежде всего, задача попечительского совета - привлечение внебюджетных фондов, финансирования", - сказал Костин.

"Попечительский совет не претендовал и не будет претендовать на какое-то участие, вмешательство в творческую линию театра", - добавил он.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что попечительский совет Большого театра возглавил Костин. Он сменил на этом посту первого зампредседателя Государственной думы РФ Александра Жукова.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Костин, Андрей Леонидович Жуков, Александр Дмитриевич
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