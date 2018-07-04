Голодец: представители власти выйдут из попечительского совета Большого театра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители государства не смогут быть в основном составе попечительского совета Большого театра, они смогут участвовать в его работе только на правах приглашенных. Об этом сообщила журналистам в среду вице-премьер Ольга Голодец.

"Попечительский совет создан в первую очередь для привлечения внебюджетных средств. Мы приняли такое решение, что только те, кто участвует средствами, входят в попечительский совет. Это обычная деловая практика по созданию попечительских советов. Поэтому представители государства - они могут принимать участие в попечительских советах на правах приглашенных; в самом попечительском совете участвуют только те, кто в соответствии с уставом и с правилами делают взносы", - сказала Голодец.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин уточнил, что обновленный состав совета обнародуют 5 июля.

Ранее Голодец сообщила, что попечительский совет Большого театра возглавил Костин. Он сменил на этом посту первого зампредседателя Государственной думы РФ Александра Жукова.