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В попечительском совете Большого театра остались только бизнесмены и финансисты

Культура
5 июля, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Председателем совета назначен президент правления банка ВТБ Андрей Костин

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Все чиновники выведены из состава попечительского совета Большого театра, в нем остались девять человек, среди которых только бизнесмены и финансисты. Обновленный состав совета опубликован на сайте театра в четверг.

Председателем совета стал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В среду вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила журналистам, что представители власти выйдут из состава совета: они могут быть в нем только в качестве приглашенных.

Из состава совета выведен совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, находящийся под арестом. Ранее стало известно, что он и его брат Магомед Магомедов обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве. 28 мая суд продлил арест братьев до 5 августа.

Из состава попечительского совета Большого театра выведены Ольга Голодец, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др. чиновники. Также из состава выведены гендиректор Большого театра Владимир Урин и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Игорь Шувалов.

Пост председателя совета фонда занял советник Костина Василий Титов. Также в состав попечительского совета вошли бизнесмены Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Александр Клячин, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, председатель Совета директоров инвестиционной группы "Абсолют" Александр Светаков, Валентин Юмашев из СПАО "Ингосстрах".

О попечительском совете

Совет был создан в 2001 году при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы и по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Касьянова.

Приоритетными задачами совета являются привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие Большому театру в осуществлении новых постановок, организации гастролей, привлечении звезд и молодых талантливых исполнителей, а также содействие в совершенствовании системы управления, финансовой и хозяйственной деятельности театра.

Через Фонд Большого театра, созданного попечительским советом в декабре 2002 года с целью более эффективного использования попечительских и спонсорских взносов, была оказана значительная помощь артистам театра, нуждающимся в дополнительном лечении, профинансировано приобретение медицинских страховок для артистов и летние путевки для детей сотрудников театра, из средств попечителей оказывается ежемесячная материальная помощь артистам-ветеранам театра и мероприятия по увековечению памяти тех, кто составлял славу Большого.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Шувалов, Игорь Иванович Урин, Владимир Георгиевич Костин, Андрей Леонидович Жуков, Александр Дмитриевич Абрамович, Роман Аркадьевич Касьянов, Михаил Михайлович Осеевский, Михаил Эдуардович Магомедов, Зиявудин Гаджиевич Вексельберг, Виктор Феликсович Мордашов, Алексей Александрович Магомедов, Магомедсалам Магомедалиевич
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