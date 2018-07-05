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Скульптура Антонио Кановы "Мир" продана на аукционе Sotheby's за $7 млн

Культура
5 июля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Первоначальная цена произведения, около 200 лет считавшегося утерянным, составляла более £1 млн ($1,3 млн)

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ТАСС, 5 июля. Произведение итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), считавшееся почти 200 лет утерянным, продано на аукционе Sotheby's за £5,3 млн ($7 млн), впятеро выше первоначальной цены. Об этом говорится в сообщении английского торгового дома.

Аллегорический бюст "Мир" (1814) в предыдущий раз предстал перед публикой на летней выставке Королевской академии в 1817 году. Скульптура была создана Кановой для покровителя и друга Джона Кэмпбелла, лорда Кодора, в знак благодарности за помощь в возвращении в Италию произведений искусства, захваченных французской армией во время наполеоновских войн.

Она находилась в фамильном доме Кодоров в графстве Пембрукшир в Уэльсе на протяжении пяти поколений. В 1962 году, когда содержимое дома ушло с молотка, в каталоге произведение значилось как "беломраморный бюст женщины с диадемой" без указания на авторство.

Прежний владелец бюста, согласно информации аукционеров, посвятил много времени тому, чтобы доказать, что он создан именно Кановой.

По словам главы департамента европейских скульптур и произведений искусства Sotheby's Кристофера Мейсона, с одной из немногих работ итальянского мастера, находящихся в частных коллекциях, связана "одна из самых захватывающих историй открытия". Его новое появление стало результатом многолетних усилий, "потраченных на сбор по кусочкам информации, которая теперь, собранная воедино, представляет полную картину произошедшего", отметил он.

14 скульптур Антонио Кановы, в том числе "Три грации", "Амур и Психея", находятся в Государственном Эрмитаже, который располагает лучшим в мире собранием итальянского ваятеля, считающегося наиболее значительным представителем классицизма в европейской культуре.

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