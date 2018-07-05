Фестиваль российского кино в Сербии стартовал показом фильма "Тренер"

БЕЛГРАД, 5 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фестиваль российского кино открылся в среду в Сербии показом фильма "Тренер". Об этом сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия Сергей Глущенко.

"Кинофестиваль стартовал пресс-конференцией российских артистов, ответивших на вопросы сербской публики. Программа фестиваля открывается фильмом "Тренер", учитывая проведение нашей страной мирового первенства по футболу", - заявил Глущенко.

Фестиваль пройдет в двух крупнейших городах страны - Белграде и Нише. В рамках программы будет показано восемь современных российских фильмов, в том числе "Я худею" (2018), "Гоголь. Начало" (2017), "Ну, здравствуй, Оксана Соколова" (2018), "Прощаться не будем" (2018), "Довлатов" (2018), "Последний богатырь" (2017), а также мультфильм "Волки и овцы" (2016).

Гостями кинофестиваля стали российские артисты Анна Чурина, Елена Захарова, Евгений Стычкин, Роман Курцын, Алексей Петрухин, Милан Марич.

Кроме кинопоказов в дни форума состоятся встречи актеров и режиссеров со зрителями, пройдут пресс-конференции.

Организаторами мероприятия выступили продюсерская компания "Синемарус", Международный центр "Мемориал" при участии организации "Русский экспресс" и поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей.