Медведев поздравил писателя Андрея Усачева с 60-летием

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачева с 60-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства РФ.

"Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что произведения Усачева пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только в России, но и далеко за пределами страны.

Андрей Усачев родился 5 июля 1958 года в Москве. Он окончил четыре курса Московского института электронной техники (ныне - Национальный исследовательский университет "МИЭТ"). После службы в армии перевелся на филологический факультет Калининского (ныне - Тверского) государственного университета. Усачев профессионально занимается литературным творчеством с 1988 года.

Усачев сотрудничал с журналами "Пионер", "Веселые картинки", "Крокодил" и другими, для которых писал фельетоны, юморески, стихи. В 1990 году сборник его стихотворений "Если бросить камень вверх" был удостоен первой премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей. В 1991 году Усачев стал членом Союза писателей России.

В России издано более ста книг писателя, среди них - сборники детских стихов ("Сны Петушкова" (1994), "Волшебная азбука" (1996), "Шкатулка" (1999), "Любопытная Варвара" (2003) и другие), а также произведения в прозе ("Умная собачка Соня" (1996), "Сказочная история воздухоплавания" (2003), "Жили-были ежики" (2007), "Олимпийская деревня Дедморозовка" (2014) и др). По сценариям Андрея Усачева были сняты мультфильмы "Умная собачка Соня" (1991), "Девица Бигелоу, или жевательная история" (1995), "Приключения в Изумрудном городе" (1999), "Леталка" (2001), "Прекрасная лягушка" (2008), "Как кричит крокодил" (2012) и другие. Усачев также выступил в качестве соавтора сценария мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" (2013) режиссера Георгия Данелия.