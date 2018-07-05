Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил писателя Андрея Усачева с 60-летием

Культура
5 июля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Премьер отметил, что произведения писателя пользуются большой популярностью не только в России, но и за ее пределами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачева с 60-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства РФ.

"Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что произведения Усачева пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только в России, но и далеко за пределами страны.

Андрей Усачев родился 5 июля 1958 года в Москве. Он окончил четыре курса Московского института электронной техники (ныне - Национальный исследовательский университет "МИЭТ"). После службы в армии перевелся на филологический факультет Калининского (ныне - Тверского) государственного университета. Усачев профессионально занимается литературным творчеством с 1988 года.

Усачев сотрудничал с журналами "Пионер", "Веселые картинки", "Крокодил" и другими, для которых писал фельетоны, юморески, стихи. В 1990 году сборник его стихотворений "Если бросить камень вверх" был удостоен первой премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей. В 1991 году Усачев стал членом Союза писателей России.

В России издано более ста книг писателя, среди них - сборники детских стихов ("Сны Петушкова" (1994), "Волшебная азбука" (1996), "Шкатулка" (1999), "Любопытная Варвара" (2003) и другие), а также произведения в прозе ("Умная собачка Соня" (1996), "Сказочная история воздухоплавания" (2003), "Жили-были ежики" (2007), "Олимпийская деревня Дедморозовка" (2014) и др). По сценариям Андрея Усачева были сняты мультфильмы "Умная собачка Соня" (1991), "Девица Бигелоу, или жевательная история" (1995), "Приключения в Изумрудном городе" (1999), "Леталка" (2001), "Прекрасная лягушка" (2008), "Как кричит крокодил" (2012) и другие. Усачев также выступил в качестве соавтора сценария мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" (2013) режиссера Георгия Данелия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Усачев, Андрей Алексеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости