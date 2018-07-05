Власти Подмосковья отложили попытку "продвинуть" Зарайский кремль в Список наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума в четверг внесла поправки в закон о бюджете региона на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В частности, расходы на подготовку документов для внесения Зарайского кремля в предварительный перечень кандидатов на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО перенесены на 2019 год, передает корреспондент ТАСС.

"Расходы Главного управления культурного наследия Московской области уменьшены в 2018 году на 11 млн. 45 тыс. рублей - на подготовку документов и материалов для включения в перечень объектов всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО ансамбля Зарайского кремля - объекта культурного наследия федерального значения. В связи с непринятием решения по данному объекту расходы перераспределены в полном объеме на 2019 год", - говорится в материалах к поправкам к бюджету.

Возможность включения Зарайского кремля в список ЮНЕСКО обсуждается с 2015 года. Тогда эту инициативу высказал тогдашний министр культуры Московской области Олег Рожнов.

В пресс-службе подмосковного Минкультуры добавили, что, согласно регламенту, после признания Зарайского кремля особо ценным объектом культурного наследия федерального значения в Минкультуры РФ заявка должна быть передана в кабинет ЮНЕСКО в Париже через МИД РФ. "В настоящее время от России в Список всемирного наследия ЮНЕСКО номинируются три кремля (в Ростове Великом, Пскове и Астрахани - прим. ТАСС), их лоббируют мощные команды из регионов. У нас такая кампания пока не развернута", - добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Каменный кремль в современном Зарайске в юго-восточной части Подмосковья был сооружен в 1528-1531 годах по приказу великого князя московского Василия III, размеры крепости - 134×190 м. Изначально кремль - единственный полностью сохранившийся в Московской области - имеет семь башен, в том числе три с воротами, четвертые (Троицкие в восточной стене) были пробиты в 1789 году. На территории Зарайского кремля есть два собора - Никольский и Иоанно-Предтеченский.