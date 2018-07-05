AFP: умер французский журналист и режиссер Клод Ланцман

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман скончался в четверг на 93 году жизни. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

По его сведениям, режиссер скончался в своем доме в Париже.

Одна из самых известных работ Ланцмана - документальный фильм "Шоа" (1985), рассказывающий о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях.

В сентябре прошлого года режиссер посетил Санкт-Петербург, где представил свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку". Премьера фильма "Напалм" состоялась на Каннском кинофестивале.