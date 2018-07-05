Андрей Усачев пишет продолжение "Дедморозовки" и работает над детским спектаклем

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Детский писатель Андрей Усачев, который в четверг отмечает 60-летие, работает над продолжением серии детских книг о "Дедморозовке", новинка появится на полках книжных магазинов в 2019 году. Об этом юбиляр рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Сейчас пишу продолжение "Дедморозовки", называться будет "Последнее лето в Дедморозовке", боюсь, к декабрю не успею, но в будущем году уже точно выйдет", - сообщил Усачев.

Кроме того, писатель принимает активное участие в постановке детского спектакля "Волшебная мельница Сампо", премьера которого состоится в "Театриуме на Серпуховке" Терезы Дуровой в декабре 2018 года. "К Новому году будет готов потрясающий детский спектакль, это очень большая и серьезная работа. Уверен, что получится очень красиво", - сказал Усачев, добавив, что пишет к спектаклю тексты и стихи. За основу пьесы взят карело-финский эпос "Калевала".

Юбилей писатель отметит в кругу семьи. "В Москве душно, решил поехать к маме в деревню, - поделился он. - Здесь летают бабочки, растет крупная луговая земляника. Сейчас собираюсь пойти собирать лисички, а вечером с женой, другом и тетей посидим нашим маленьким деревенским коллективом, будем петь песни".

О писателе

Андрей Алексеевич Усачев родился 5 июля 1958 году в Москве. Он окончил четыре курса Московского института электронной техники (ныне - Национальный исследовательский университет "МИЭТ"). После службы в армии перевелся на филологический факультет Калининского (ныне - Тверского) государственного университета. Усачев профессионально занимается литературным творчеством с 1988 года.

Он сотрудничал с журналами "Пионер", "Веселые картинки", "Крокодил" и другими, для которых писал фельетоны, юморески, стихи. В 1990 году сборник его стихотворений "Если бросить камень вверх" был удостоен первой премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей. В 1991 г. Усачев стал членом Союза писателей России.

В России издано более ста книг писателя, среди них - сборники детских стихов ("Сны Петушкова" (1994), "Волшебная азбука" (1996), "Шкатулка" (1999), "Любопытная Варвара" (2003) и другие), а также произведения в прозе ("Умная собачка Соня" (1996), "Сказочная история воздухоплавания" (2003), "Жили-были ежики" (2007), "Олимпийская деревня Дедморозовка" (2014) и другие).

По сценариям Андрея Усачева были сняты мультфильмы "Умная собачка Соня" (1991), "Девица Бигелоу, или жевательная история" (1995), "Приключения в Изумрудном городе" (1999), "Леталка" (2001), "Прекрасная лягушка" (2008), "Как кричит крокодил" (2012) и другие.

Усачев также выступил в качестве соавтора сценария мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" (2013) режиссера Георгия Данелия.